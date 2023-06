Ortega y Murillo reciben al presidente de Irán en Managua ante la “preocupación” de Washington

El Páis .- La tesis del analista Eliseo Núñez es que el mandatario sandinista busca convertirse en “un estorbo” insostenible para Washington y forzar una negociación.

Daniel Ortega y Rosario Murillo recibieron con “honores” al presidente Irán, Ebrahim Raisi, la noche de este martes en Managua, en medio de la “preocupación” expresada por el Gobierno de Estados Unidos por el “comportamiento desestabilizador” del régimen de los ayatolás en la región. El mandatario iraní llegó a la capital nicaragüense proveniente de Venezuela, donde sostuvo un encuentro con Nicolás Maduro, como parte de su primer viaje a Latinoamérica desde que tomó posesión del cargo en agosto de 2021, y que también incluye a Cuba, otro aliado de su Ejecutivo.

El portavoz del del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, criticó –horas antes que Raisi aterrizara en Managua– la gira de la delegación iraní por la región: “No puedo hablar de la agenda de lo que están haciendo o quién se van a reunir. ¿Nos preocupa el comportamiento desestabilizador de Irán? ¡Claro que sí! Y hemos tomado y seguiremos tomando medidas para mitigar ese comportamiento que abarca muchos ámbitos”.

De acuerdo con Kirby, los iraníes han aumentado sus capacidades de misiles balísticos, la relación en materia con Rusia (inmersa en la invasión en Ucrania), y el acoso a la navegación marítima. “No vamos a pedir a los países de este hemisferio ni de ningún otro con quién tienen que asociarse o a quién van a permitir realizar una visita (…) Nosotros nos centramos en nuestros propios intereses de seguridad nacional en la región”, dijo el funcionario norteamericano.

Mientras tanto en Managua, Ortega y Raisi, ambos sancionados por Estados Unidos por violar derechos humanos, criticaron a Washington en sus discursos. “Somos revoluciones gemelas”, dijo Ortega en un acto público transmitido en cadena nacional, luego de que los ministros del régimen nicaragüense recibieron al mandatario iraní en el aeropuerto internacional Augusto Sandino.

Una visita promocionada

Desde hace días, la vicepresidenta Rosario Murillo venía publicitando con ímpetu esta visita, debido a que la pareja presidencial sandinista no suelen visitarlos jefes de estado: sufren un severo aislamiento internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido. La última vez que los Ortega-Murillo recibieron a presidentes en ejercicio fue en enero de 2022, durante la controvertida toma de posesión de ambos, tras declararse ganadores de unas elecciones sin competencia, con todos los opositores presos o en el exilio. Al igual que los mandatarios sandinistas, Raisi también fue electo en unos comicios que no son reconocidos por gran parte de la comunidad intencional porque no fueron “libres y democráticos”.