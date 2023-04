Penalista justifica decreto presidencial que permite portar armas

El decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso, y que permitirá a los civiles portar armas, es necesario para combatir la inseguridad.

Así lo indicó el penalista Carlos Luis Sánchez, en nuestro espacio “Punto de Orden”.

En su opinión, dicho decreto se justifica, debido al altísimo nivel de violencia que existe en el país.

Para Sánchez, el presidente, aunque un poco tarde, acogió el clamor de la mayor parte de la población, que necesita de un mecanismo para defender sus vidas y sus bienes.

El jurista consideró apropiado que los permisos, se extiendan a los guardias privados, policías de tránsito y policías metropolitanos, que a diario afrontan a los delincuentes en desigualdad de condiciones.

Sánchez Gaete recordó que esta “habilitación” dispuesta por el mandatario, no significa que cualquiera pueda tener un arma. Existen ciertos requisitos indispensables, y que serán vigilados por el Ministerio de Defensa.

Entre ellos citó una edad mínima, 25 años; un certificado de prueba sicológica, otorgado por el Ministerio de Salud; destreza en uso del arma; no tener sentencia condenatoria por cualquier delito; no tener antecedentes por violencia intrafamiliar; y un certificado de no poseer adicciones, mediante un examen toxicológico.

Además, hizo hincapié en que solo se podrán usar las armas, cuando el ciudadano actúe en legítima defensa, tal como lo señala el Código Penal. Es decir, cuando se trate de defender su vida o la de alguien más, ante una amenaza no provocada que lo ponga en riesgo.

El penalista lamentó que la delincuencia organizada, en los actuales momentos, mantenga sometida a la justicia, y expresó sus deseos de que este decreto, que permitirá portar armas, sirva para detener en algo el problema.

Sánchez se mostró seguro de que el presidente no quería dar esta autorización, pero se ve obligado ante una realidad de violencia que escapa de sus manos.