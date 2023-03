Presidente Lasso: “Soy inocente, rechazo este juicio político”

PRIMICIAS .– El presidente Guillermo Lasso dijo en una cadena nacional que grupos políticos intentan asesinar su reputación y que defenderá su buen nombre y el de su familia

El presidente de la República, Guillermo Lasso, se tomó más de 20 minutos para exponer en cadena nacional las razones por las cuales es “inocente” de las acusaciones de peculado en las que se basa el juicio político aprobado por la Corte Constitucional el 29 de marzo de 2023.

El mandatario apareció acompañado de su esposa María de Lourdes Alcívar y de un grupo de ciudadanos, frente a quienes aseguró que rechaza el juicio político, pero que “como demócrata” respeta la decisión de la Corte Constitucional.

“En mi vida personal y pública siempre he actuado con recta intención”, sostuvo y agregó que “me da la impresión de que algunos asambleístas se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada y por fuera de los tiempos de la democracia”.

Según Lasso, el juicio que prepara la Asamblea tiene tres interpretaciones: Jurídico, político y personal.

El primero, dijo el presidente, es el más débil de los tres, “porque la intención es clara, los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución, ya que señalan en su escrito que su intención real es reprochar al presidente por su gestión”.

A criterio de Lasso, las acusaciones por supuesta concusión, que fueron inadmitidas por la Corte, no tenían sustento y la de peculado se fundamenta en el uso de fondos públicos para beneficio propio.

“Tampoco hay prueba de esto, los delitos exigen pruebas y no las hay”, aseguró Lasso, quien resaltó el hecho de que el contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) se firmó en diciembre de 2018 “con un alcance a diciembre de 2020”.

“No me pueden atribuir algo que no hice porque (en esa fecha) no era presidente“, agregó Lasso y recordó que no existen denuncias en la Fiscalía al respecto.

“No hay pruebas en mi contra, no he cometido delito alguno, la búsqueda del poder lleva al abuso a cualquier precio”.

Guillermo Lasso.

E insistió en que “en Ecuador opera la Constitución, pero las mafias del narcotráfico, del atraco al Isspol, de los seguros de las empresas públicas, de la minería ilegal y de negocios petroleros ilegales se han sumado a la política para recuperar las prebendas que les quitamos”.

Para el presidente, el juicio político fue creado “con memes falsos”. Aseveró que la política no es del interés de los ecuatorianos, sino “la seguridad, el invierno, el deslave de Alausí, el terremoto, la salud, educación y las oportunidades para prosperar”.

Mientras el Gobierno intenta resolver los problemas del país, dijo Lasso, “un grupo de asambleístas quieren asesinar mi reputación y la de mi hogar“.

El asesinato de la reputación, explicó, es un proceso deliberado y sostenido para destruir la credibilidad de una persona con la creación de historias falsas “con el apoyo de algunos dedicados a difundir mentiras”.

Por ello, advirtió que defenderá el honor y buen nombre de él y de su familia.