Seguridad, educación y empleo: los grandes retos de Jan Topic

Ni derecha, ni izquierda. Al centro, pero siempre pensando en función social.

Así se definió Jan Topic, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Social Cristiano y otras organizaciones políticas, en diálogo con “Al Centro Presidencial”, bajo la dirección de Carlos De Tomaso.

Topic no da mucha importancia a una ideología política. Prefiere la práctica, la decisión, la acción. Prefiere hacer las cosas como cree que hay que hacerlas, sin preocuparse demasiado en lo que piensen socialistas y capitalistas.

“El hombre sabio no combate contra otros, sino contra sí mismo”, es una de sus frases. Mucha gente piensa que el objetivo de una campaña presidencial, es ser presidente. Pero en su caso no es así. El real objetivo es demostrar, dejar constancia, que es posible gobernar de forma honesta y eficaz. Es posible cumplir números, presupuesto y cronograma. Es posible hacer todo bien.

“Miren al presidente Lasso”, señala. “Siempre habló de libre mercado, de reducir el tamaño del Estado y de alcanzar la eficiencia. Pero cuando llegó al poder hizo lo opuesto”.

Por tanto, Lasso no es su rumbo. Aunque cree que, en materia económica, es preferible la centro derecha, pero con un objetivo sólido. Lograr un mayor crecimiento del PIB, mayores exportaciones y menos gastos, sí. Pero que ese dinero, sea ganado o ahorrado, vaya a un destino social. A planes sociales. A inversiones para los más necesitados.

¿De qué sirve que el Estado tenga plata, si no la usa en la gente que no la tiene? Es bueno plantearse objetivos macroeconómicos –dice- pero que apunten a objetivos sociales.

Virtudes y defectos

Topic no tiene reparos en evaluarse. En evaluar lo bueno y lo malo de su vida. Lo bueno, afirma, es su perseverancia. Por ejemplo, cuando dejó de ser un estudiante mediocre en la secundaria, se aplicó y llegó a la excelencia. Un impulso que le sirvió para buscar en el extranjero, maestrías en negocios y seguridad.

¿Lo malo? Que lo digan los demás. Prefiere que lo bueno particular se convierta en lo bueno del país. El estudio es la clave.

“Un ejército victorioso primero gana y después batalla”, agrega. Es decir, primero se prepara a conciencia. Recuerda como ejemplo a Alemania, en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo pudo enfrentar a tantos enemigos? Con educación, por supuesto. Su nivel de escolaridad es superior al resto. Educación genera disciplina, y en una estructura militar, es algo fundamental.

Lo que quiere decir es que cualquier guerra –metafóricamente hablando- se gana con educación. Es el primer paso, y el más importante. La educación da claridad, ideas, respeto. La educación da valores. Y si llega al poder, dice que hará realidad muchas ideas para fortalecer la educación en el Ecuador.

La tarea del Estado

Jan Topic insiste en sus ideas de gobierno. ¿Cómo solucionar la inseguridad? Con labor de inteligencia y mucha dedicación. Y ambas virtudes, asegura, sobrarán en su gobierno. El objetivo es reducir los índices de muertes violentas, que actualmente llegan a 30 por cada 100.000 habitantes en Ecuador. ¿En cuánto? Al menos en un 30%.

Lo puede hacer y lo hará, dice. Tal como en su momento lo hizo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y referente obligado del tema. Bukele bajó la misma tasa en un 45%, solo en su primer año de gobierno. ¿Por qué Ecuador no puede alcanzar similar cifra? Topic recalca que los panoramas son diferentes. En El Salvador la tasa estaba de bajada. Aquí está al alza.

Sin embargo, promete que hará de nuestro país uno más seguro.

A hacer y no a aprender

Topic afirma tener las ideas claras. Ideas, proyectos, decisiones y resultados. No perderá tiempo, porque no lo sobrará. Apenas contará con año y medio para hacer mucho. Cada día será importante.

“Aquí no puede venir alguien a aprender a gobernar”, señala.

Peor aun cuando muchos detalles de la administración del Estado, muchísimos, son tramposos. Las compras públicas, por ejemplo, “son como una selva llena de chimpancés”. Analogía curiosa, pero que ilustra su concepto de lo que es una administración. Un gobierno.

Basta decir que la compra de chalecos antibalas, para los elementos de la Policía Nacional, lleva año y medio, y sigue enredada.

De ahí la importancia, agrega, de darle a los gobiernos locales más peso. Más importancia. Descentralizar y ceder competencias es obtener eficiencia. Claro que el Estado debe mantener el control de ciertos sectores, pero solo eso: control.

Topic aclara que la seguridad es importante, pero no todo. La vida económica, el día a día de cada ciudadano tiene un peso enorme. Y los problemas son muchos y variados. Las “vacunas”, por ejemplo, que le cuestan a los negocios tanto dinero. O la especulación, que ya se empieza a sentir. Porque sabe que muchos negocios agrícolas no están vendiendo, ya que si llega el fenómeno de El Niño ganarán más. No permitirá semejante abuso en los alimentos.

¿Cómo solucionar el desempleo? Impulsando la construcción. Una actividad que es dinámica, y que genera trabajo y desarrollo para todos. Al Estado no le corresponde generar empleos. Su obligación es crear las condiciones adecuadas para atraer la inversión, que a su vez dan empleos.

Topic prefiere no adelantar más. Cuando llegue a Carondelet –porque está seguro de que llegará- promete dar el “golpe de timón” que Ecuador necesita.

La entrevista completa, a continuación: