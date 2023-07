Ucrania reivindicó las explosiones en el puente de Crimea: fue atacado con drones submarinos

Infobae .- Sin reconocerlo oficialmente, los servicios de seguridad de Kiev indicaron que “siguen con atención” cómo la ofensiva provocó daños “en uno de los símbolos del régimen de Putin”. Rusia interrumpió el tránsito y declaró una emergencia.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) reivindicó este lunes de forma implícita el ataque con explosivos que esta madrugada destruyó parcialmente el puente de Kerch, que conecta la Crimea ocupada con Rusia, al declarar en un comunicado que dará detalles sobre la operación “después de la victoria” ucraniana en la guerra. El comunicado, citado por la agencia pública de noticias ucraniana, Ukrinform, ha sido emitido poco después de que fuentes de ese servicio de inteligencia ucraniana dijeran a medios locales que el ataque contra el puente de Kerch ha sido perpetrado con drones marinos por el propio SBU y por la Marina ucraniana.

“Ante las numerosas solicitudes de los medios sobre este nuevo incidente en el puente de Crimea informamos de que todos los detalles sobre la organización de la explosión serán revelados por el Servicio de Seguridad de Ucrania después de nuestra victoria”, dice el comunicado oficial del SBU.

La nota añade que, “mientras” llega la victoria, “asistimos con interés” a cómo un nuevo ataque con explosivos provoca daños “en uno de los símbolos del régimen de Putin”. Sección del puente afectada por el ataque (Сrimea24tv/via Reuters) Sección del puente afectada por el ataque (Сrimea24tv/via Reuters) Las autoridades rusas informaron este lunes de una “emergencia” en el puente de Kerch que habría provocado la muerte de dos civiles. Imágenes publicadas por medios ucranianos muestran una sección del puente destruida por las explosiones que se han escuchado esta madrugada en la zona.

Según la agencia pública de noticias ucraniana, el Servicio Secreto ucraniano (SBU) y en la Marina ucraniana habrían organizado el ataque, según fuentes en ambos componentes de las fuerzas de seguridad ucranianas.

“Fue difícil llegar al puente, pero al final lo conseguimos”, dijo un representante del SBU citado por Ukrinform que señaló que el puente es un objetivo legítimo para Ucrania al haber sido construido en territorio ucraniano ocupado.

Según esas fuentes, el ataque habría sido perpetrado durante la pasada noche por drones marinos que se mueven por la superficie del agua y que habrían dañado el puente.