Una terapia dual elimina el virus que causa el sida en ratones

Un enfoque combinado que tiene como objetivo eliminar el VIH utilizando dos tipos de edición de genes CRISPR ha logrado eliminar el virus que causa el sida, según un informe publicado en «Proceedings of the National Academy of Sciences». Las tijeras moleculares CRISPR eliminan los genes del receptor CCR5, que el VIH utiliza para ingresar a las células T, mientras que otra elimina los genes del VIH de las células que ya están infectadas. Hasta ahora, este enfoque solo se ha probado en ratones, pero la investigación podría sentar las bases para los estudios de cura en humanos.

«La idea de unir la escisión del ADN del VIH-1 con la inactivación de CCR5 usando tecnología de edición de genes se basa en observaciones de curas reportadas en pacientes humanos con VIH», asegura Kamel Khalili, del Centro de Neurovirología y Edición de Genes de la Universidad de Temple, en un comunicado de prensa de la universidad. La nueva investigación es la primera en utilizar estas terapias combinatorias únicas para curar la infección viral de ratones vivos humanizados infectados con VIH.

«Combinamos los éxitos de las terapias genéticas y de medicamentos antirretrovirales creadas en UNMC y Temple, respectivamente», afirma el investigador Howard Gendelman.

«La escisión del ADN del VIH-1 y la inactivación de CCR5 se unieron mediante tecnologías de edición de genes basadas en observaciones de curas informadas en pacientes humanos con VIH», apunta Kamel Khalili. «En los pocos casos de curas del VIH en humanos, los pacientes se sometieron a un trasplante de médula ósea por leucemia, y las células del donante que se usaron portaban mutaciones CCR5 inactivantes».

El equipo de Khalili generó las construcciones esenciales de edición de genes, y posteriormente aplicaron esas construcciones en una terapia antirretroviral de liberación lenta y efectiva (LASER ART) de acción prolongada en ratones humanizados tratados, descubriendo cuándo administrar la terapia de edición de genes y realizando análisis para maximizar el VIH. -1 escisión, inactivación de CCR5 y supresión del crecimiento viral fue en UNMC.

En trabajos anteriores, los equipos de Gendelman y Khalili demostraron que el VIH se puede eliminar de los genomas de ratones vivos humanizados infectados con VIH, lo que lleva a una cura en algunos animales.

Si bien el VIH no puede eliminarse mediante LASER ART en ratones infectados, los investigadores descubrieron que la supresión máxima del virus durante períodos de tiempo medidos en meses podría facilitar la penetración del fármaco antirretroviral en los reservorios de crecimiento viral. Esto sirvió para maximizar de forma segura la supresión viral y controlar las complicaciones secundarias de la enfermedad. No obstante, la interrupción del tratamiento provocaría el eventual resurgimiento de los reservorios tisulares y provocaría nuevos ciclos de infección de rebote. El VIH integra su ADN en el genoma de las células huésped y puede permanecer latente en los reservorios de tejido durante largos períodos de tiempo ya pesar del uso de medicamentos antirretrovirales. Como consecuencia, cuando se suspende el TARV incluso después de tiempos terapéuticos limitados, se renueva la replicación del VIH.

Para prevenir la infección de rebote, los investigadores comenzaron a trabajar en la tecnología CRISPR de próxima generación para la escisión del VIH, desarrollando un nuevo sistema dual destinado a eliminar permanentemente el VIH del modelo animal de Nebraska.

La nueva estrategia dual de edición de genes CRISPR es excepcionalmente prometedora para el tratamiento del VIH en humanos. Es un enfoque simple y relativamente económico», afirma Khalili. «El tipo de trasplante de médula ósea que ha producido curas en humanos está reservado para pacientes que también tienen leucemia. Requiere múltiples rondas de radiación y no es aplicable en regiones con recursos limitados, donde la infección por VIH tiende a ser más común».