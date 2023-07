“Basta, tenemos derechos”: video sobre el maltrato a los abuelos impacta y divide en redes sociales

Maltrato al abuelo

El video comienza con una abuela sentada a la que se le acercan varios jóvenes para decirle al oído frases como: “Ya te lo dije mil veces”, “Cuídame a los niños”, “Quédate en casa no tienes edad para estar saliendo”, “Ya no puedes manejar plata” y “La tecnología no es para viejos”.

A la mujer, de cabello canoso, otra chica más le expresa: “No te puedo ir a ver, tengo cosas más importantes que hacer”.

En ese momento a la abuela se le salen las lágrimas y expresa: ¡Basta!

La palabra la toman luego personas mayores y son quienes manifiestan: “Somos padres, amigos y vecinos”, “Somos gásfiter (plomero), cantantes y obreros”, “Somos profesionales, lectores y deportistas”, “Podemos ser abuelos y no abuelos”, “Somos personas y hacemos de todo” y, de manera contundente, recuerdan: “Tenemos derechos”.

El papel y valor de los abuelos, según el Papa

El papa Francisco es un gran defensor de los derechos de los abuelos y, precisamente, el domingo 23 de julio, pidió que la política “no se olvide de los ancianos” ni deje que el mercado los relegue a “descartes improductivos”.

Sus palabras las ofreció durante la misa celebrada por la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. La semana pasada, Francisco fue a un campamento de niños, quienes le preguntaron por sus superhéroes.

Y respondió según 65 y Más: “Mis superhéroes son los abuelos”. “Porque los abuelos formaron una familia, luego envejecieron, ¡pero son abuelos sabios! Y es importante que hables con los abuelos, siempre hay que hablar con ellos y preguntarles cómo eran las cosas en el pasado”, recomendó ante los hijos de los trabajadores del Vaticano.

Reacciones en redes sociales al video

La citada cuenta, invita en el material, a todos a tratar bien a los adultos mayores. Veamos qué opinan en redes sociales:

Patricia Tapia: “Mi madre a sus 67 años la incentivé a tomar un curso de arquería de campo y hace 1 año es campeona nacional en su categoría senior. Alienten a sus madres y adultos mayores a seguir sus sueños. Nunca es tarde”.

La usuaria BvFigarella dijo: “Mi mamá gracias a Diostiene 94 años, recién le cambiamos el telefonito analógico por un Smartphone. Ha ido aprendiendo y le encanta ver TikTok”.

Pía Soto: “Trabajo con personas mayores, puedo decir que ese tipo de maltrato existe y es más común de lo que se cree. La gente mayor está cansada de sentir que no tiene derecho a hacer su vida como ellos quieran”.

Lo que muestra el video es la pura verdad. Crudo, pero es lo que se pretende. Impactar y tomar conciencia. Yvette Tello

Por supuesto que hay voces que critican el video, al considerarlo muy ofensivo o porque olvidaron hablar de aquellos que no hacen nada y ponen excusas para todo.

“A veces el reflejo de los hijos y sus acciones son el mismo trato que ellos le dieron cuando ellos eran niños”, opinó Cindy Salas.

El material claro que enfoca el maltrato y en especial la soledad, el abandono. Muchos abuelos en América Latina han visto migrar a hijos y nietos. La realidad no se oculta. Se advierte para que quienes tengan abuelos aún los llamen, los visiten, los integren y hagan sentir útiles. Para muchos, como frecuentemente dicen en videos, los abuelos deben ser eternos.