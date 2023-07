Periodista de ESPN se desmaya en plena transmisión del partido entre el Real Madrid y el AC Milan

Previo al amistoso que sostuvieron el Real Madrid y el AC Milan, como parte de su gira por Estados Unidos, en plena cobertura, el comentarista y exportero, Shaka Hislop, quien trabaja para la reconocida cadena ESPN, sufrió un desmayo.

Hislop se encontraba junto a su compañero de transmisión, Dan Thomas, quien se encontraba analizando el desempeño de Christian Pulisic, jugador estadounidense que llega como nuevo fichaje del cuadro italiano para la vigente temporada.

En medio de la charla, se logra ver que el inglés nacionalizado trinitense se marea y cae sobre su colega en la previa del cotejo por el Soccer Champions Tour 2023. Tras lo acontecido, Thomas confirmó vía Twitter que Shaka está mejor: «Shaka está consciente. Los médicos lo están cuidando».

Después del suceso, ESPN retomó la transmisión sin la presencia de Hislop quien sigue en recuperación.

Sobre el encuentro, el Real Madrid derrotó 3-2 al AC Milan en un partido de ida y vuelta, que se definió en la recta final por medio de Vinicius Junior al minuto 84 del cotejo.

Sending all our best wishes to Shaka Hislop who collapsed before the Real Madrid v AC Milan friendly in California last night.

It has been reported that he is now conscious and up talking which is positive news. 🙏 pic.twitter.com/nZ1Zkj9gVr

— Football Away Days (@FBAwayDays) July 24, 2023