Borregos, tiktoks, canciones y eslóganes, las estrategias de los candidatos a la Presidencia durante la precampaña

En el caso de Jan Topic, aspirante a Carondelet por la alianza Por un País sin Miedo, listas 1-3-6, su moto con la placa con la leyenda “Ecuador sin miedo” y sus chaquetas de cuero se han convertido en sus aliadas para los recorridos que está haciendo por el país y que muestra a diario en sus redes sociales a través de fotos o videos, que cuentan con una producción más elaborada que el resto de sus contrincantes.

Además de mostrar qué hace día a día, Topic ha posteado varios videos en los que se lee todo tipo de tuits de personas que escriben sobre él y les responde, en algunas ocasiones con algo de humor.

Otro candidato, Otto Sonnenholzner, candidato de la alianza Actuemos de los partidos Avanza (lista 8) y SUMA (lista 23), ha apostado por publicar videos en redes sociales de sus recorridos por diferentes sectores de las provincias de Azuay, Manabí, El Oro, la capital, entre otros. En estos videos convive con los ciudadanos, escucha sus pedidos y comparte bailes con ellos.

También, en su cuenta de Instagram posteó un video de una recopilación de imágenes creadas por ciudadanos con la ayuda de inteligencia artificial. En estas gráficas se muestran diferentes versiones de su apellido, que en forma de broma hace referencia a la facilidad de confundir su pronunciación, entre ellas se mencionan Otto Schwarzenegger, Otto Sauces 9, Otto Salsa Choke, Otto Head & Shoulders; y, Otto Guns N’ Roses.

Gustavo Isch Garcés, consultor político y experto en campañas electorales, dice que los candidatos utilizan las redes para darse a conocer, pues hay toda una generación de jóvenes que no tienen idea de quiénes son ellos o sus candidatos a asambleístas y que el 87 % de los ecuatorianos no confía en ninguno de ellos.

“Algo que salta a la vista es que pretenden licuar la importancia de su posición ideológica; la ideología ya pasó de moda, a la gente no le importa la ideología, los jóvenes no entienden de ideología; mi ideología es el país, no es hora de ideologías, es hora de la unidad. Así pretenden echar bajo la alfombra de los intereses que representan y que defenderían si ganan las elecciones, tal como lo hizo Lasso en su momento”, explica.