Creo no presentará candidatos a la Presidencia, ni a la Asamblea

Correísmo no descarta alianzas Daniel Noboa recibe apoyo Daniel Noboa Azín quiere emular los pasos de su padre, el empresario Álvaro Noboa y excandidato presidencial en seis ocasiones. En su cuenta de Instagram confirmó que será candidato a la Presidencia, el 20 de agosto de 2023. En un video de 48 segundos, Noboa dijo que “este es el momento de crear una gran alianza democrática nacional para darle a Ecuador el rumbo que merece”. Tras confirmar su candidatura, el exasambleísta por Santa Elena comunicó que ya cuenta con un partido que lo impulse. Se trata del partido Pueblo Igualdad Democrática (PID) o lista 4, que declinó su ‘aspiración’ y se decidió por apoyar a Noboa. El PID es un partido de Arturo Moreno, primo del exepresidente Lenín Moreno. Y, este lunes 29 de mayo, Noboa también recibió el apoyo del movimiento MOVER (ex Alianza PAIS). En una comunicación enviada al candidato, para comunicarle que el Comité Ejecutivo Nacional decidió “apoyar su candidatura (…) en el marco de una alianza que permita estructurar listas de asambleístas. Yaku Pérez consigue su alianza Mientras el PSC o una parte de Pachakutik discutían sobre la ilegalidad del decreto 741, y presentaban demandas de inconstitucionalidad, el excandidato presidencial Yaku Pérez veía en la muerta cruzada una oportunidad. Según Pérez, había que construir una gran minga nacional para escoger al candidato que represente a las minorías y colectivos sociales. Y este 25 de mayo, Pérez logró armar la llamada ‘minka social’, luego de que una coalición de cuatro partidos de izquierda apoyaron su candidatura. Los movimientos que respaldan a Pérez son Unidad Popular, Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista, que había anunciado a Elsa Guerra como su candidata. Guerra, sin embargo, declina su postulación, aunque aún tiene intenciones de hacer binomio con Pérez. En todo caso, en una rueda de prensa desde Guayaquil, Pérez prometió que su compañera de fórmula será una mujer de la Costa.

A pesar de que, en un inicio, la presidenta nacional de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, confirmó que existen diálogos ‘no oficiales’ con la Conaie, de cara a las elecciones presidenciales de agosto, la realidad es que actualmente solo hay tres nombres que suenan con fuerza en el movimiento.

Los excandidatos Andrés Arauz y Carlos Rabascall so n los que han aparecido nuevamente. El primero ya había dicho que “estaré en donde la historia me asigne y en este caso en donde el bloque histórico me asigne”. Y luego declaró que no le interesa una candidatura, sino la Presidencia.

Mientras que Rabascall, a través de un video subido a su cuenta personal de Twitter, dijo que si, es designado por el movimiento Revolución Ciudadana como candidato presidencial, “lo asumiré y si no lo soy, acataré la decisión”.

También señaló que es cercano y leal al proyecto político correísta, por ello no será el candidato de ningún otro partido

Pero en el correísmo también suenan figuras ‘nuevas’ y mujeres que puedan “oxigenar la primera línea” del correísmo, dijo Aguiñaga. Así, ha tomado mucha fuerza el nombre de la exasmbleísta Luisa González, quien ha sido respaldada por el exministro Vinicio Alvarado, muy cercano a Correa en su calidad de estratega de comunicación.