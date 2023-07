Más de 3.000 personas han sido arrestadas en Francia desde el inicio de las violentas manifestaciones por la muerte de Nahel

Unas 157 personas fueron detenidas en Francia en la sexta noche de disturbios tras la muerte por un disparo policial del joven Nahel, según el balance ofrecido este lunes por el ministerio del Interior. La cifra, que contrasta con los más de 2.000 arrestos registrados al inicio del fin de semana, elevó a por lo menos 3.000 la cantidad de manifestantes apresadas por los cuerpos de seguridad desde el martes. Las autoridades también confirmaron que un bombero de 24 años murió en Saint-Denis, cerca de París, cuando apagaba un incendio de autos la noche del domingo.

“Un joven cabo de los bomberos de París falleció a pesar de haber sido atendido muy rápidamente por su equipo”, anunció en Twitter el ministro del Interior, Gérald Darmanin. El funcionario explicó que el incidente había tenido lugar en “un aparcamiento subterráneo”. El ministerio informó también de tres heridos entre las fuerzas de seguridad y dio cuenta de 352 incendios en la vía pública y 297 autos quemados. Un puesto de policía y una caserna de gendarmes fueron atacadas. Este balance, que incluye una veintena de detenciones en París, se ubica lejos de los más de 700 arrestados del sábado y los más de 1.000 el viernes, después de que varios sectores políticos y sociales hayan hecho numerosos llamamientos a la calma. Desde que empezó este estallido por la muerte el pasado martes por la muerte del joven de 17 años que se intentó saltar un control en la ciudad de Nanterre, cerca de París, más de 3.000 personas han sido arrestadas y en 260 casos, según la emisora France Info, debían ser juzgadas en comparecencia inmediata. Por otro lado, la Policía dispersó con gases lacrimógenos a unos cientos de personas de un grupo de extrema derecha que protestaba en las escaleras de un hotel en Lyon, según informa el diario ‘Le Figaró’. El presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá este lunes a los presidentes del Senado y la Asamblea Nacional, mientras que la primera ministra, Elisabeth Borne, invitará por la tarde a los portavoces de los grupos parlamentarios “en una lógica de intercambios”. El mandatario recibirá el martes en el Palacio del Elíseo a los regidores de más de 220 municipios afectados por las protestas. Celebran reuniones de emergencia en Francia para controlar las violentas protestas. (FOTO: Mohammed Badra/REUTERS) Celebran reuniones de emergencia en Francia para controlar las violentas protestas. (FOTO: Mohammed Badra/REUTERS) Macron pidió también a sus ministros “restablecer el orden y garantizar el regreso a la calma”, mientras que ha indicado que el Gobierno “debe seguir estando al lado” de las fuerzas de seguridad que han estado movilizados día y noche, informó la cadena BFMTV. El agente disparó contra el joven el pasado martes cuando éste inició la marcha en un coche a cuya ventanilla estaba asomado el policía. Su muerte ha provocado seis jornadas consecutivas de protestas antirracistas y disturbios y el policía, calificado de “ejemplar” y “muy calmado”, ha sido suspendido e imputado por asesinato. “Les digo que paren” La abuela de Nahel M., cuyo fallecimiento el martes a manos de la Policía detonó la peor ola de disturbios reciente en Francia, invocó este domingo a la calma tras cinco noches de enfrentamientos entre Policía y manifestantes, que ha dejado miles de detenidos. Retorna la calma a Francia luego de cinco días de violencia. (FOTO: REUTERS/Juan Medina) Retorna la calma a Francia luego de cinco días de violencia. (FOTO: REUTERS/Juan Medina) “Quiero que todo esto pare. A la gente que está rompiendo cosas les digo que paren. Que no destruyan las escuelas”, lamentó la mujer, identificada como ‘Nadia’, en una conversación con la cadena BFMTV. ‘Nadia’ ha acusado a parte de los manifestantes de usar la muerte de su nieto “como excusa” para destruir el país. “Que no destruyan las escuelas, que no destruyan los autobuses, porque son las madres quienes los usan”, indicó. La mujer se manifestó estar “cansada” de la situación y esta crisis es todavía peor para su hija, la madre de Nahel, a la que “ya no le queda vida”, lamentó.