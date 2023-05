Recusación de la vocal Maribel Barreno obliga a que audiencia de formulación de cargos por tráfico de influencias no se realice en la Corte Nacional

Jesús López, abogado defensor del juez Jhayya, dice haber revisado exhaustivamente el expediente y no existe nada que revele que él tenga participación en el tráfico de influencias que se investiga. Que es inocente su cliente y que durante el tiempo de instrucción fiscal aportarán los elementos necesarios que ratifiquen esa no participación o vinculación en el ilícito que analiza la Fiscalía.

“El testimonio anticipado que existe en el caso no se refiere en nada a mi representado, por lo que no da cuenta de alguna responsabilidad. (…) El testimonio anticipado lo rinde otra señora juez de la misma Corte Provincial (de Pichincha), pero no se refiere en nada a mi representado. (…) Él aparentemente estuvo en la reunión, pero estuvo conversando con otra persona de otros temas, por lo tanto él desconocía lo que se estaba conversando entre el señor (Juan José) Morillo y la otra persona que se encuentra investigada”, expresó López.

Sobre el testimonio anticipado, Vintimilla señala que en el momento procesal oportuno demostrarán que está en contra de la verdad ese testimonio, ya que hay muchas contradicciones.

“No estamos frente a un delito sexual, en el cual el testimonio anticipado cobra relevancia, este testimonio debería ser corroborado por las otras pruebas y no ha pasado eso en este caso. (…) Considero que este es un tema político que debería dejarse de lado y tratarse como un tema netamente penal bajo las mismas garantías constitucionales”, aclaró Vintimilla.

No existe aún fecha ni para la audiencia en la que se debatirá la recusación contra el juez Macías, ni tampoco se conoce cuál será la nueva fecha para la formulación de cargos de los tres funcionarios judiciales o cuál será el juez o conjuez que retomará la causa hasta que se resuelva el tema de Macías.

A la sala de audiencias en la Corte Nacional no llegó personalmente ninguno de los tres funcionarios investigados.