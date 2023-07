Rusia reveló que Putin se reunió con Prigozhin en el Kremlin días después de la rebelión del mercenario contra Moscú

Infobae .- El gobierno ruso no explicó por qué mantuvo en secreto el encuentro durate más de diez días. El líder del Grupo Wagner estuvo con la máxima autoridad de su país junto a los comandantes de la compañía en una reunión de tres horas

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió en Moscú con el líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, después de su fallida rebelión, el 29 de junio, informó este lunes el Kremlin. El encuentro, al que asistieron también todos los comandantes de la compañía de mercenarios, un total de 35 invitados, y se prolongó durante tres horas, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Ocurrió casi una semana después de la rebelión del grupo Wagner, la mayor amenaza al poder de Putin en sus cerca de dos décadas en el poder. “Lo único que podemos decir es que el presidente hizo una evaluación de las acciones de la compañía en el frente durante la NVO (operación militar especial), y también dio su evaluación de los eventos del 24 de junio“, agregó Peskov.