Sindicato de actores se une a la huelga de guionistas: estas series y películas se retrasan

Infobae.- Un paro que reúne a escritores y actores de Hollywood no se veía desde el año 1960. La crisis en Hollywood se agrava e impacta el calendario de estrenos.

Las cosas no van para nada bien en Hollywood. La huelga de guionistas continúa tras más de 70 días y con más de 11 mil miembros protestando en las calles, pero ahora los escritores no serían los únicos que pedirían mejores condiciones salariales por su trabajo. Tras fallidas negociaciones entre el sindicato de actores (SAG-AFTRA, Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) y la AMPTP (Alliance of Motion Pictures and Television Producers), miles de estrellas se unirían al Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) para el inicio de un nuevo paro.

De acuerdo con Deadline, la Junta Nacional de SAG-AFTRA se reunirá durante la mañana de este jueves 13 de julio para votar y determinar si la huelga se inicia o no de manera oficial. “Las respuestas de la AMPTP a las propuestas más importantes del sindicato han sido insultantes e irrespetuosas con nuestras contribuciones masivas a esta industria”, señaló Fran Drescher, presidente del sindicato estadounidense tras no haber llegado a un acuerdo la noche del miércoles de esta misma semana.

De aprobarse la huelga, más de 160 mil actores de cine y televisión dejarían de trabajar en diversas producciones de Hollywood y no harían promociones ni irían a eventos masivos como la próxima Comic-Con. Esto, también marcaría un nuevo hito en la historia, pues las estrellas de la reconocida industria no han protagonizado un paro como este desde 1980 y tampoco se habían unido en este mismo marco con los guionistas desde 1960, cuando era presidente del SAG (Screen Actors Guild) y dejó en orden el aquel entonces emergente mercado televisivo.

La respuesta de la AMPTP no se hizo esperar a través de un comunicado: “En lugar de continuar negociando, SAG-AFTRA nos ha puesto en un curso que profundizará las dificultades financieras para miles de personas que dependen de la industria para su sustento”, explicó la asociación que representa a compañías como Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Sony, Paramount y Warner Bros. Discovery.

Películas y series afectadas

Desde que la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood empezó, varios títulos han sido afectados. Ahora, con la posible próxima alianza que tendrán con las estrellas de SAG-AFTRA, varias películas y series continuarán sufriendo retrasos en sus fechas de estreno. Peor aún, de aprobarse la votación, estas producciones no solo se quedarán sin escritores, sino también sin actores que promocionen el contenido o mantengan enganchada a la audiencia mientras todo se soluciona.

Entre las principales películas afectadas y que también serían perjudicadas en su promoción o inicio de rodaje, se encuentran las siguientes:

Secuela de Spider-Man: No Way Home (Tom Holland tuvo conversaciones con Amy Pascal y Kevin Feige)

(Tom Holland tuvo conversaciones con Amy Pascal y Kevin Feige) Blade (reboot con Mahershala Ali cerró su preproducción)

(reboot con Mahershala Ali cerró su preproducción) It Ends With Us (película con Blake Lively y Justin Baldoni, basada en la novela homónima de Colleen Hoover)

(película con Blake Lively y Justin Baldoni, basada en la novela homónima de Colleen Hoover) Community: The Movie (película basada en la serie pausó su producción hasta que la huelga finalice)

(película basada en la serie pausó su producción hasta que la huelga finalice) Captain America: Brave New World (terminó su rodaje durante la huelga, pero su estreno se ha retrasado hasta el 26 de julio de 2024)

(terminó su rodaje durante la huelga, pero su estreno se ha retrasado hasta el 26 de julio de 2024) Respecto a las series más importantes que también han sido víctimas del paro se encuentran: Stranger Things Temporada 5 (las filmaciones se han pospuesto indefinidamente) Andor Temporada 2 (los escritores de la serie spin-off de Star Wars se unieron a la huelga) The Last of Us Temporada 2 (el creador Neil Druckman pausó su trabajo respecto a la serie) Euphoria Temporada 3 (posible retraso tras el paro de guionistas) Emily en París Temporada 4 (la filmación de la serie de Netflix se ha retrasado dos meses) The White Lotus Temporada 3 (producción en pausa) 1923 (la precuela de Yellowstone se ha retrasado indefinidamente)



Mientras tanto, entre las producciones que han decidido continuar con sus respectivas filmaciones pese a la huelga se encuentran: