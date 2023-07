“Succession”, “Merlina”, “The Last of Us” y “Dahmer”: ¿dónde ver las series nominadas a los Emmy 2023?

Infobae.- Conoce las producciones que competirán por el premio que se entrega a lo mejor de la televisión.

Este miércoles 5 de julio se reveló la lista completa de nominados a los Premios Emmy 2023 y , al igual que el año previo, Succession de HBO fue una de las producciones con más menciones. La historia de la familia Roy, cuyo desenlace llegó a ser calificado como uno de los mejores capítulos finales de la TV, se alzó con 27 nominaciones. Además, otros títulos como The Last of Us y El oso también fueron reconocidos como finalistas para la gala que se realizará en meses próximos.

La 75 entrega de los Emmy está agendada para el 18 de septiembre. y es organizada por la Academia de la Televisión de EE.UU. En anticipación a la ceremonia de premios, aquí te contamos dónde puedes ver las series que están conquistando la pantalla chica.

Emmy 2023: las nominadas a mejor serie de drama

Better Call Saul (AMC) era una de las candidatas fijas para la categoría de mejor serie dramática y puedes ver los episodios de su última temporada en Netflix. La plataforma de la N también alberga a The Crown, otra favorita del público y de la crítica.

Una vez más, HBO hace gala de la calidad de sus proyectos con cuatro series seleccionadas en este segmento. The Last of Us, Succession, The White Lotus y House of the Dragon compiten —entre otras categorías más— por uno de los trofeos más importantes de la noche.

Por otro lado, Andor, que es parte de la franquicia Star Wars, también fue elegida como finalista y representa a Disney+ en la gala de los Emmy.

Yellowjackets, producida por Showtime y distribuida en América Latina por Paramount+, cierra la lista de nominadas a mejor serie de drama en el 2023.

Las series de comedia en los Emmy 2023

Merlina (Netflix) fue seleccionada como una de las mejores producciones de comedia y su protagonista Jenna Ortega fue nominada como mejor actriz en este género. El título dirigido por Tim Burton consiguió 12 menciones en total.

Barry, comedia de HBO que culminó este año, se va con 11 nominaciones a los Emmy. También recibe reconocimiento merecido la última temporada de Ted Lasso, ficción desarrollada en la industria del fútbol que se puede ver en Apple TV+, la cual arrasó con 21 nominaciones.

La producción de Prime Video, La maravillosa Sra. Maisel, quedó como uno de los contenidos más aclamados del año. Competirá en 14 categorías de los Emmy.

La plataforma Star+ reúne a más candidatas de comedia. Abbot Elementary (Warner Bros) ostenta ocho nominaciones incluyendo menciones a su elenco liderado por Quinta Brunson y Tyler James Williams. Por su parte, la historia de los chefs en El Oso (FX) queda como finalista en 13 categorías. Asimismo, Only Murders in the Building con Steve Martin y Selena Gómez obtuvo 11 nominaciones